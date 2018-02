Macky Sall à Kaolack et Fatick du 19 au 20 février pour inaugurer « plusieurs infrastructures » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Macky Sall à Kaolack et Fatick du 19 au 20 février pour inaugurer « plusieurs infrastructures » Publié le dimanche 18 fevrier 2018 | Senego

© Présidence par DR

Lancement des travaux de l`usine de Keur Momar Sarr 3

Fandène, le 19 décembre 2017 - Le président de la République Macky Sall a procédé au lancement des travaux de l`usine de Keur Momar Sarr 3 à Fandène. L`usine devra permettre à plus 85.000 ménages de disposer d`une eau de qualité. Tweet

Le président de la République Macky Sall se rendra à partir du 19 février dans les régions de Kaolack et Fatick pour inaugurer « plusieurs infrastructures » notamment les routes Fatick-Kaolack, Dinguiraye-Nioro du Rip-Keur Ayip et Keur Wally Ndiaye-Passy- Sokone », rapporte un communiqué de la Présidence.



Le chef de l’Etat Macky Sall va également profiter de cette visite pour lancer les travaux de construction du Grand Pont à péage de Foundiougne. « Ces différentes infrastructures routières, porteuses de valeur ajoutée, contribueront ainsi à l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens, au niveau national et dans la sous-région », conclut la note de la Présidence.