Cheikh Bamba Dièye : "Serigne Bassirou Guèye est le procureur de Macky Sall" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Cheikh Bamba Dièye : "Serigne Bassirou Guèye est le procureur de Macky Sall" Publié le dimanche 18 fevrier 2018 | Setal.net

© aDakar.com par SB

Déclaration de politique générale du Premier ministre

Dakar, le 5 décembre 2017 - Le Premier ministre du Sénégal a fait sa déclaration de politique générale devant les parlementaires à l`Assemblée nationale. Mahammed Boun Abdallah Dionne a été reconduit à la tête du gouvernement après les élections législatives du 30 juillet dernier. Photo: Cheikh Bamba Dièye, député de l`opposition Tweet

Le député Cheikh Bamba Dièye a assisté au réquisitoire du procureur de la République, ce vendredi au palais de Justice, deuxième jour des plaidoiries du procès de Khalifa Sall et Cie. Venu soutenir le maire de Dakar, le leader du Fsdb/J juge insensé le réquisitoire du maître des poursuites.



À la sortie de l'audience, il a pesté : "Le réquisitoire du procureur est totalement infondé. Il n'a pas de sens, ce réquisitoire. Parce que la Constitution, le législateur, lorsqu'il a proclamé la séparation des pouvoirs, c'était pour permettre à ceux-là qui ont besoin de justice, d'être sur le même pied que les puissants."

Bamba Dièye considère que Serigne Bassirou Guèye, par les peines requises contre Khalifa Sall, a montré "à la face du monde, qu'il est le procureur du président de la République, Macky Sall, qu'il est le bras armé d'un acteur politique".

L'ancien maire de Saint-Louis de poursuivre : "Il a accepté pour la première fois, que le tribunal, l'espace où tous les citoyens doivent être sur un pied d'égalité, soit complètement disloqué et domestiqué par le président de la République. Le procureur vient de constater la fin du Droit au Sénégal, la fin de la Justice et de l'équité."