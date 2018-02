Me Seydou Diagne : "Le réquisitoire du procureur est politique" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Me Seydou Diagne : "Le réquisitoire du procureur est politique" Publié le dimanche 18 fevrier 2018 | Setal.net

© aDakar.com par SB

Conférence de presse des avocats de Khalifa Sall

Dakar, le 14 juin 2017 - Les avocats de Khalifa Sall ont tenu une conférence de presse à l`occasion des 100 jours de détention provisoire du maire de Dakar. Ils ont exigé sa libération pour qu`il prenne part à la campagne électorale pour les législatives. Photo: Me Seydou Diagne, avocat de Khalifa Sall Tweet

Les avocats de Khalifa Sall ont attentivement suivi le réquisitoire du procureur de la République. Me Seydou Diagne, affirme qu'il n'a pas été surpris et décèle une forte connotation politique dans le réquisitoire de Serigne Bassirou Guèye



On a noté pleines de contradictions parce qu'il cite des infractions qui n'ont jamais été mentionnées dans le dossier comme le recel, promet l'avocat. L'autre chose que nous relevons, c'est que son réquisitoire a une forte connotation politique. Ça ne nous a pas échappé et nous lui répondrons la semaine prochaine."

"La défense est sereine"

Malgré les 7 ans de prison ferme requis contre le maire de Dakar, ses conseils se disent sereins. "La défense est sereine, le réquisitoire du procureur de la République est pour nous, une chanson qui est connue, a indiqué Me Diagne au sortir du tribunal. Cette réquisition, c'est un peu ce qu'il avait annoncé dans son réquisitoire pour demander le placement sous mandat de dépôt de nos clients. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de surprises."