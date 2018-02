Dakar meurt de soif dans l’indifférence du ministre de l’Hydraulique, Mansour Faye, qui dépense des millions pour une cérémonie de décoration - adakar.com

Dakar meurt de soif dans l'indifférence du ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, qui dépense des millions pour une cérémonie de décoration Publié le dimanche 18 fevrier 2018

L’Office des forages ruraux (OFOR) et FlexEau SA signent une convention

Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement

Le ministre de l’Hydraulique voue-t-il le minimum de respect aux Sénégalais? Ces agissements répondent malencontreusement par la négative. Alors que les populations de Dakar souffrent le martyr à cause d’une pathétique distribution de l’eau, le beau-frère du président de la République s’offre le luxe d’organiser une cérémonie pour la décoration des agents de son département. Pour incompétence ou pour souffrance infligée aux Dakarois. Cela en a tout l’air.



Si Mansour Faye décerne des satisfecit à ses agents, ce que l’on constate sur le terrain ne nous réjouit guère. Des pénuries d’eau récurrentes, un débit extrêmement lent et de l’eau impropre à la consommation. Flatter ses hommes pour leurs résultats alors que la vie devient quasi impossible dans beaucoup de quartiers de Dakar où règne la soif. Quel paradoxe! Aujourd’hui, force est de constater que si certains se plaignent de l’eau noirâtre et nauséabonde, d’autres ne voient même pas une goutte du liquide précieux couler de leur robinet. Et cela dure des jours. Sans compter les désagréments notés lors des Magal et Gamou. L’eau courante n’est pas potable car il est impossible de l’utiliser pour la boisson comme pour la vaisselle. Seuls ceux qui ont les moyens de se payer les eaux minérales peuvent se désaltérer au moment où les services du ministère de l’Hydraulique font la sourde oreille avec une attitude qui frise le mépris envers les pauvres consommateurs.



Monsieur le ministre, au lieu de gaspiller l’argent dans des cérémonies surérogatoires médiatisées par des publi-reportages coûteux, ou de passer son temps à présenter des projets futurs, répondez d’abord aux attentes pressantes des populations qui ne demandent pas plus qu’une alimentation propre et régulière en eau.