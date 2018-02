APR / Biscuiterie : les partisans de Djibril War ne veulent plus d’Arona Coumba Ndoffène DIOUF - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique APR / Biscuiterie : les partisans de Djibril War ne veulent plus d’Arona Coumba Ndoffène DIOUF Publié le dimanche 18 fevrier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

Tweet

La crise s’enlise dans l’Apr de Biscuiterie. Pour cause, entre camarades de parti on se crêpe les chignons.



Cette fois-ci, c’est le camp de Me Djibril War qui est monté au créneau pour tirer sur Arona Coumba Ndoffène Diouf. En conférence de presse hier, la Cojer de Biscuiterie a demandé l’exclusion de Arona Coumba Ndoffène Diouf, de Amadou Niang et de son groupe de filles, les amazones des instances de l’Alliance pour la république (Apr).



Revenant sur les évènements, ils rappellent que «le camarade Arona Diouf a fait preuve de déloyauté vis-à-vis des militants, des responsables. Il passe tout son temps à débaucher les militants de l’Apr, par la corruption pour en faire des membres de son association. Toutes ses activités à Dakar comme ailleurs se font sous le couvert et pour le compte exclusif de son association ACAD. Même le jour de la rencontre avec le commissaire Maître Youm, ses militants sont venus avec des pancartes portant le nom et l’effigie de l’ACAD. Ses actes et faits sont contraires à la devise du parti de l’Alliance pour la République à savoir Travail, Solidarité, Dignité».



Pour toutes ces raisons, ils ont sollicité du président de la République de faire droit à la requête des jeunes de la Cojer de la Coordination communale de l’Alliance pour la république de Biscuiterie qui, au vu des faits très graves ci décrits commis par Monsieur Arona Coumba Ndoffène Diouf et ses complices ont demandé leur exclusion du parti.



Aussi, ils ont sollicité la dissolution de l’ACAD, «instrument de son président Arona Coumba Ndoffene Diouf pour étouffer le parti Apr, en détournant les militants par une corruption déguisée pour faire face au Président Macky Sall». Par la même occasion, ils ont tenu à apporter leur soutien au responsable Maître Djibril War pour son action en justice contre Monsieur Ousmane Sonko pour ses «comportements indignes» en l’endroit des Institutions et des autorités «par ses déclarations mensongères, diffamatoires, injurieuses». Et le supplient de sursoir à son intention de geler ses activités politiques, le temps que le président de l’Apr et les instances du parti se prononcent sur les agissements de Monsieur Arona Coumba Ndoffène et ses complices.



Magib GAYE