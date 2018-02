Accusé d’avoir agressé une proche d’Aliou SALL, Ahmet AÏDARA convoqué à la police lundi - adakar.com

Le journaliste, et non moins acteur de la scène politique à Guédiawaye, a été convoqué à la police lundi prochain.



Il lui est reproché d’avoir agressé une dame proche de Aliou Sall dans le cadre de ses activités politico-sociales. Selon une source proche du journaliste, on est parti d’une cérémonie de remise de dons à Guédiawaye organisée par le mouvement Guédiawaye ci la bok (Mgb). Au cours de la cérémonie, une dame aurait été surprise en train de filmer la cérémonie sans l’autorisation des organisateurs. Soupçonnant une infiltration, les organisateurs auraient intimé à la dame l’ordre d’arrêter. Non sans confisquer son téléphone pour supprimer la vidéo. «La dame n’ayant pas apprécié les faits, est allée se faire délivrer un certificat médical attestant qu’elle a été agressée par Ahmet Aïdara et ses partisans», raconte ce membre du mouvement Guédiawaye ci la Bok. Des allégations rejetées en bloc par les membres du mouvement qui estiment que la dame en question a été instrumentalisée par Aliou Sall, le maire de Guédiawaye qui cherche à écarter Ahmet Aïdara de la course pour la mairie aux prochaines élections locales.



Georges Nesta DIOP