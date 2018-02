Maitre El Hadj DIOUF : « On a les meilleurs joueurs du monde, mais l’encadrement est médiocre » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Maitre El Hadj DIOUF : « On a les meilleurs joueurs du monde, mais l’encadrement est médiocre » Publié le dimanche 18 fevrier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

© aDakar.com par DF

Le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale

Dakar, le 11 Novembre 2014- Le Premier ministre a tenu sa déclaration de politique générale. Le chef du gouvernement a, devant les parlementaires, livré un discours de près de deux heures. Photo: Me El Hadj Diouf, député Tweet

Loin du tribunal et du procès Khalifa SALL, Me El Hadji DIOUF s’est exprimé sur la préparation de l’équipe nationale de football en perspective du prochain mondial.



L’ancien vice-président du Jaraaf de Dakar, interrogé par le quotidien EnQuête, estime que la préparation est mal partie.







« Il faut être sérieux ! Comment on peut produire des résultats en rencontrant des pays comme l’Ouzbékistan ? Au moment où le Nigeria par exemple se frotte à de grandes équipes comme l’Argentine. Si on veut faire de bons résultats, il faut rencontrer les grands. Des pays comme l’Argentine, le Brésil, l’Allemagne… Les pays qui peuvent gagner la coupe du monde », soutient Me DIOUF.



Selon lui, « on a les meilleurs joueurs du monde, mais l’encadrement est médiocre ». Me El Hadj DIOUF en veut pour preuve les compétitions de petites catégories auxquelles le Sénégal peine à s’illustrer. «On n’est même pas capable de se qualifier au CHAN. C’est la Guinée qui nous a éliminés. Avec cette qualification à la Coupe du monde, les dirigeants politiques et sportifs qui devaient partir vont s’arcbouter et manipuler l’opinion. Vraiment le Sénégal est mal parti. C’est un pays de propagande, de manipulation et d’escroquerie à la fois politique et sportive », martèle la robe noire.