Loi de règlement 2016 : La majorité parlementaire applaudit Publié le dimanche 18 fevrier 2018

Amadou Ba, ministre de l’Economie et des Finances

Avant février 2018, notre pays était resté plusieurs années sans voter de loi de règlement. Mais, cette année, le gouvernement, à travers le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, a fait adopter cette semaine la loi de règlement de la gestion 2016. Une prouesse que la majorité parlementaire a saluée.



"Cette loi de règlement dont la vocation est de rendre compte de l'exécution des opérations budgétaires arrêtées par les Lois de Finances Initiale et Rectificative de l'année 2016 aura été une première dans l'histoire", a indiqué le groupe parlementaire "Benno Bokk Yaakaar " dans une résolution parvenue à Seneweb.



Elle explique que cette loi de règlement permet de "garantir, non seulement la sincérité et la régularité des comptes, mais constitue aussi un gage de transparence de l'Exécutif vis-à-vis de la représentation nationale et donc des gouvernés, des partenaires techniques ainsi que des observateurs internationaux".



Le groupe parlementaire "Bennoo Bokk Yaakaar" se dit aussi disposé à travailler avec le gouvernement pour mettre en œuvre l'autre volonté du chef de l'État, "acceptée par voie référendaire qu'est de procéder à une évaluation des politiques publiques mises en œuvre."





Youssouf SANÉ