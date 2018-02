La baisse de la fécondité continue au Sénégal - adakar.com

Publié le samedi 17 fevrier 2018 | RFI

Au Sénégal, les accouchements à domicile sont encore une réalité

La baisse de la fécondité se poursuit au Sénégal. En septembre dernier, l’agence nationale de la statistique et de la démographie a estimé que pour la première fois dans l’histoire du pays, le taux de fécondité était passé en dessous des 5 enfants par femme. Il est actuellement de 4,7 au niveau national, avec des disparités entre régions, entre les femmes qui sont allées à l’école et celles qui n’ont pas été scolarisées et surtout entre Dakar et le reste du pays. Dans la capitale sénégalaise, une femme aura en moyenne 3,2 enfants à la fin de sa vie féconde…