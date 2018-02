Un agro-alimentaire français salue la "professionnalisation en cours" de l’aviculture sénégalaise - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Un agro-alimentaire français salue la "professionnalisation en cours" de l’aviculture sénégalaise Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Tweet

L'aviculture sénégalaise est en cours de professionnalisation avec la mise en place d'infrastructures de qualité et un focus mis sur la production d'aliments de volaille, s'est réjoui vendredi à Dakar, François Burgaud, président de l'Association pour le Développement des Echanges internationaux de Produits et Techniques Agroalimentaires (Adepta) de la France.



Le premier signe de cette professionnalisation est la satisfaction de la demande du marché national en produits avicoles et l'instauration d'une sécurité sanitaire des ces produits", a dit François Burgaud.



Il animait un point de presse sur la participation de l'Adepta à l'édition 2018 du Salon international de l'agriculture et de l'agrobusiness (Siagro) du Sénégal prévu du 13 au 16 mars 2018 à Dakar.



Le second signe de la professionnalisation de l'aviculture sénégalaise est sa capacité à remonter la chaîne en investissant aussi bien dans la production d'aliments que dans les infrastructures", a poursuivi le président de l'Adepta



Il promet de renouveler la Convention de partenariat avec l'interprofession de l'aviculture sénégalaise (Ipas).



A propos de sa participation au Siagro 2018, il a indiqué que l'Adepta va marquer sa présence avec 20 entreprises intervenant dans plusieurs secteurs de l'agrobusiness, de l'agriculture et de l'agro industrie.



Créée en 1977 avec l’appui du ministère de l’agriculture et de la pêche, l'Adepta est une association qui regroupe 245 entreprises des secteurs agricole et agro industriel, accompagne le développement international des constructeurs d’équipements, des fournisseurs d’intrants, des experts et des bureaux d’étude pour l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire.



Organisée en groupes de filières, l’Adepta est le seul acteur en France à réunir ses adhérents en groupes d’entreprises complémentaires