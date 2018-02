Sénégal : Omexom obtient un contrat de 197 millions € pour l’extension du réseau de transmission - adakar.com

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec)

Au Sénégal, Omexom, la filiale de VINCI Energies spécialisée dans le développement et la maintenance d’infrastructures de transmission électrique, a signé un contrat de 197 millions € avec la compagnie nationale électrique Senelec.



L’accord porte sur la mise en place de 5 stations de transformation électrique de très haut volage, la construction de 200 km de lignes électriques aériennes et souterraines, ainsi que l’installation de 100 sous-stations de distribution électrique.



Le projet qui a une durée d’exécution de 36 mois, sera implanté dans les villes de Dakar, Diass, Diamniadio, Thiès, Kounoune, Tobène et Tambacounda. Il entre dans le cadre du plan stratégique énergétique 2016-2020 qui inclut le renforcement et l’expansion du réseau électrique nationale.



Son financement sera entièrement assuré par un pool bancaire composé d’investisseurs français et sénégalais. Cet investissement est garanti par le ministère sénégalais de l’Economie, des finances et de la planification et la banque française, BPI Assurance Export.



Gwladys Johnson Akinocho