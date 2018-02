Sénégal : Forte hausse de l’activité industrielle en décembre 2017 - adakar.com

Sénégal : Forte hausse de l'activité industrielle en décembre 2017 Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

L’activité industrielle au Sénégal est marquée, en décembre 2017, par une forte hausse de 21,2% comparée au mois de novembre 2017, a appris APA auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



« Cette hausse est relativement imputable à une bonne tenue notée dans les industries alimentaires, chimiques, du papier et du carton, des matériaux de construction et extractives », souligne l’ANSD.



Toutefois, cette croissance est atténuée par un repli de l’activité des industries mécaniques, de production d’énergie et une quasi-stabilité de la production des autres industries manufacturières.



Tout de même, il est noté une reprise de l’activité de production des industries textiles et du cuir.



Comparée au mois de décembre 2016, la production industrielle s’est consolidée de 0,6%. La production totale au courant de l’année 2017 s’est, quant à elle, relevée de 2 % par rapport à celle de l’année 2016



