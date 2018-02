Le procureur requiert 7 ans de prison contre Khalifa Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le procureur requiert 7 ans de prison contre Khalifa Sall Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par DF

Les maires des villes de Dakar et Montréal signent une convention

Dakar, le 11 Octobre 2015 - La ville de Dakar et la ville de Montréal signent une convention. Cet accord de partenariat vise à bâtir des relations étroites, à poursuivre des objectifs de croissance et développement mutuels. Photo: Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar Tweet

Le procureur de la République a requis 7 ans d'emprisonnement ferme et 5 milliards 490 millions FCFA d'amende contre Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar poursuivi pour « détournement de deniers publics »



Au terme de son réquisitoire Bassirou Gueye a aussi requis la même peine à l’endroit de Mbaye Touré, Directeur administratif et financier de la Ville de Dakar.



Le procès du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, s’est ouvert le 14 décembre 2017



Khalifa Sall, en détention provisoire depuis le 7 mars 2017, et ses sept coprévenus, doivent répondre de dépenses non justifiées pour plus de 2,7 millions d’euros. Pour Fatou Touré, trésorière de la mairie, le procureur a requis 2 ans d'emprisonnement dont 1 an de sursis.



Quant aux 4 autres coaccusés dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, à savoir Yaya Bodian (comptable), Mactar Diop (membre de la commission de réception des marchés), Ibrahima Yatma Diaw (chef de la Division financière), Amadou Moctar Diop (coordonnateur de l'inspection générale des services municipaux), le procureur a demandé qu'ils soient condamnés à 5 ans de prison.



Maire de Dakar depuis 2009, il a été élu en juillet député à la tête d’une coalition de plusieurs partis d’opposition aux législatives, largement remportées par la majorité présidentielle.



OF/APA