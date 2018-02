Bby dénonce la mauvaise foi de l’opposition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Bby dénonce la mauvaise foi de l’opposition Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Enquête Plus

© aDakar.com par SB

Conférence de la coordination des cadres de Benno Bokk Yaakaar

Dakar, 18 juin 2017 - La coordination des cadres de Benno Bokk Yaakaar a organisé une conférence sur le "rôle et la place du député dans un régime présidentiel". Tweet

Le Secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yaakaar fustige l’attitude de l’opposition qui, à l’en croire, excelle dans l’intoxication et la manipulation, lorsqu’il s’agit de parler de la situation du pays.







La situation du pays telle que décrite par l’opposition, n’enchante pas la mouvance présidentielle. Les soutiens du président de la République, dans une déclaration rendue publique hier, estiment que l’opposition fait preuve de ‘’mauvaise foi manifeste’’, à chaque fois qu’elle s’exprime sur la situation du Sénégal.



Selon ces alliés du président Macky Sall, ‘’l’opposition, aveuglée qu’elle est par une haine pathologique qui, comme une tumeur, ronge ses facultés de discernement, est à ce point empêtrée dans son nihilisme qu’elle continue de ressasser les amertumes de ses défaites successives au référendum de 2016 et aux législatives de 2017’’. Ainsi, ‘’elle parle déjà de modification du Code électoral avant que sa revue ne soit entamée et avant même que les résultats de la concertation sur le processus électoral ne soient connus’’. Pis encore, ‘’elle organise une marche pour réclamer des élections démocratiques et transparentes, mais refuse de discuter des modalités qui doivent déterminer celles-ci’’.



Les partisans du régime déplorent ainsi le fait que l’opposition veuille imposer ses revendications par la rue au moment où elle n’entend pas discuter ses positions. ‘’L’opposition baveuse, boycotteuse du dialogue, révèle son option de rejet par anticipation des élections à venir et s’engage dans une stratégie de subversion de l’ordre démocratique. Il s’agit, pour elle, en tournant le dos à la construction démocratique des règles électorales par la concertation, de mener une campagne d’intoxication aux fins de manipuler l’opinion pour la dresser, dans la rue, contre le pouvoir de la majorité’’, déplorent-ils.



Prenant à témoin l’opinion nationale comme internationale, le Sep de Bby appelle ses militants et les populations à rejeter les ‘’affabulations’’ de l’opposition, à redoubler de vigilance et à renforcer leur unité dans la mobilisation la plus large pour le triomphe, dès le premier tour, du président Macky Sall, à la présidentielle de 2019.



Par ailleurs, le Secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yaakaar a tenu à féliciter le président Macky Sall et son homologue, le président Mohamed Ould Abdel Aziz, pour les accords noués sur les différents sujets abordés, lors de leur rencontre de travail, les 8 et 9 février 2018 en Mauritanie, ‘’accords traduisant la volonté des deux présidents de raffermir et de renforcer les relations de bon voisinage, la coopération bilatérale entre les Etats et les liens historiques entre les peuples mauritanien et sénégalais’’.



ASSANE MBAYE