Pirogues arraisonnées en Guinée-Bissau : Le Dossier ''Fait L'objet D'un Suivi Permanent'' (Ministère) Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Les 107 membres d’équipage des pirogues arraisonnées en Guinée-Bissau ‘’sont bien traités et libres de tout mouvement’’, selon le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime qui assure que ce dossier ‘’fait l’objet d’un suivi permanent’’.



Dans un communiqué reçu à l’APS, vendredi soir, le ministère rappelle que dans le cadre de leur mission de surveillance, les gardes côtes bissau-guinéens ont arraisonné 11 embarcations de pêche artisanale du Sénégal avec à bord 107 membres d’équipage. Ils ont été arraisonnés pour ‘’pêche sans autorisations dans les eaux sous juridiction de la République Guinée Bissau’’.



‘’Ce dossier fait l’objet d’un suivi permanent, en droite ligne de la tradition de coopération bilatérale exemplaire entre le Sénégal et la République de Guinée Bissau’’, assure le ministère.



Il ajoute que d’après les autorités bissau-guinéennes saisies par les soins de la Direction de protection et de surveillance des pêches (DPSP), “la Commission d’arraisonnement chargée de statuer sur cette affaire, devrait se réunir dans les tout prochains jours”.



Le ministère note toutefois que ‘’cette tradition de coopération ne saurait occulter le respect de la souveraineté des Etats’’ et ‘’exhorte les acteurs de la pêche à respecter les textes et règlements en vigueur des pays où ils opèrent’’.



Il rappelle qu’en matière de pêche, la coopération entre les deux pays ‘’repose sur une convention à laquelle sont adossés des protocoles d’application régulièrement signés et renouvelés, en tenant compte de la souveraineté des deux Etats et des préoccupations des acteurs’’.



Le ministère de la Pêche ajoute que ‘’sous ce rapport, des licences bissau- guinéennes sont annuellement mises à la disposition des pêcheurs sénégalais’’.





