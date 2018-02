Lancement du mouvement ‘’Sénégal Bou Bess’’, samedi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lancement du mouvement ‘’Sénégal Bou Bess’’, samedi Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Tweet

Le Mouvement citoyen ‘’Sénégal Bou Bess’’ sera officiellement lancé ce samedi, à 10h à Fun City, sur la VDN, à Dakar, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Ce mouvement est porté par l’avocat et homme politique Me Mame Adama Guèye et d’autres membres fondateurs.



OID/ASG