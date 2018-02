Des enseignants marchent à Dakar pour réclamer le respect des engagements pris par l’Etat - adakar.com

Des enseignants marchent à Dakar pour réclamer le respect des engagements pris par l'Etat
Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Les syndicats représentatifs du secteur de l’éducation ont dénoncé, vendredi, au cours d’une marche nationale organisée à Dakar, le non-respect du protocole d’accords signé avec le gouvernement en 2014, a constaté l’APS.



La marche, qui a duré plus d’une heure, a vu la participation de plusieurs enseignants, venus de toutes les régions du Sénégal. Les manifestants ont brandi des pancartes et des banderoles mettant en exergue leurs principales revendications.



Le syndicalistes ont souligné que le gouvernement "fait dans le dilatoire’’, notamment en ce qui concerne la matérialisation de tous les engagements signées entre les deux parties. Ils ont aussi protesté contre les "multiples dysfonctionnements’’ notés dans le secteur de l’éducation.



A cet effet, les manifestants ont demandé au gouvernement de procéder à l’harmonisation du système de retraite, au recrutement d’enseignants, à l’augmentation substantielle et à l’alignement de leur indemnité de logement.



Les syndicats d’enseignants les plus représentatifs, dont le SAEMS, le CUSEMS, le SELS, le SELS/A, l’UDEN et le SNEEL/FC), ont promis d’organiser prochainement une série de marches dans les régions, pour contraindre l’Etat à respecter les accords signés avec les centrales syndicales.



Le représentant de l’Union syndicale pour l’éducation de qualité, Amadou Diaouné, a invité le gouvernement à régler dans les plus brefs délais les revendications des enseignants. ’’Je voudrais lancer un appel à tous les camarades et autres cadres pour qu’une force syndicale soit développée, pour amener le gouvernement à changer d’attitude’’, a suggéré le syndicaliste.



Pour sa part, Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du Cadre unitaire et syndical des enseignants du moyen et secondaire (CUSEMS), a appelé à la résistance les enseignants pour amener le gouvernement à satisfaire toutes leurs revendications.



’’Si on veut avoir un développement social, économique et culturel, il faut avoir un développement du savoir, donc un développement de l’école’’, a-t-il martelé avant d’ajouter que les dépenses de l’école relèvent de la souveraineté nationale.



’’Ceux qui pensent que cette lutte ne concerne que les enseignants se trompent, car c’est une lutte du Sénégal. Il n’y aura pas de développement, encore mois d’émergence, si nous n’avons pas un système éducatif de qualité’’, a de son côté souligné le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (SAEMS), Saourou Sène.





