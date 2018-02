À un an de la présidentielle: Le maire Bamba Fall prêt à rejoindre Macky Sall - adakar.com

La saignée va-t-elle continuer dans les rangs de Taxawu Dakar. Après Alioune Ndoye, Doudou Issa Niasse et autre Jean Baptiste Diouf, ça pourrait bien être le tour de Bamba Fall de quitter Khalifa Sall, aujourd’hui en prison. Le maire de la Médina, qui s’est montré discret depuis le début du procès de son mentor, a déclaré hier qu’il ne cracherait pas sur un appel du président de l’Alliance pour la République (Apr). Bamba Fall a fait cette déclaration lorsqu’il recevait la délégation gouvernementale dirigée par le Premier ministre et venue lui présenter ses condoléances suite au décès de son oncle.



L’édile de la Médina qui s’exprimait en wolof s’est dit touché par le geste du Président Macky Sall qu’il qualifie d’‘’homme bon’’. Dans une vidéo postée par Dakaractu, Bamba Fall se montre nuancé au début. ‘’Les individus aiment entretenir la confusion en disant que je veux transhumer mais moi, je suis socialiste pur et dur et je le serai à vie’’, martèle-t-il.



Poursuivant son propos devant Mahammed Boun Abdallah Dione et les ministres Aly Ngouille Ndiaye et Oumar Youm, il confie qu’il ne peut pas ‘’minimiser une personne qui a fait un geste à son endroit’’. Aussi a-t-il lancé des piques à ses camarades de parti et aux membres de sa coalition Taxawu Senegaal, tout en jetant des fleurs au Chef de l’Etat. ‘’Je ne peux concevoir qu’une personne avec qui je partage une coalition ne puisse pas compatir à ma peine alors que d’autres, avec qui nous avons des divergences du point de vue politique ont fait le déplacement.



Je ne peux pas les traiter sur le même pied. Ce geste du Président est fort et symbolique pour moi’’, dit-il à l’intention de ses hôtes. Et de poursuivre : ‘’Je n’ai pas vu des membres de mon parti mais aussi ceux de ma coalition pour qui je me suis beaucoup battu mais le Président, malgré les critiques contre lui, a envoyé des personnalités.’’ Se disant touché par ce geste, Bamba Fall déclare à qui veut l’entendre qu’en politique, il n’est sous l’influence de personne.



‘’Je suis un électron libre. Je n’ai pas de marabout, car je n’ai bouffé l’argent de personne’’, déclare-t-il, non sans promettre de rendre à Macky la monnaie de sa pièce. Comme pour se justifier d’une éventuelle alliance avec le camp présidentiel, le maire de la Médina soutient que l’intérêt du Sénégal prime sur tout, à ses yeux. ‘’Quelle que soit son appartenance politique, on partage le Sénégal. Quel que soit le parti auquel j’appartiens, si le pays m’appelle, je répondrai. J’assume mon soutien à Khalifa Sall, mais les intérêts du pays passent avant quiconque.’’