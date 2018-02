Dr Cheikh Tidiane Seck : “Notre combat aboutira à la candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019“ - adakar.com

Karim Wade, fils de l`ancien président sénégalais Abdoulaye Wade

Dr Cheikh Tidiane Seck ne doute pas que Karim Wade sera le candidat du Parti démocratique sénégalais à l'élection présidentielle de 2019. Le président de la Fédération nationale des cadres libéraux assure que le Pds n'est pas dans une posture défaitiste. Le Parti d'Abdoulaye Wade sait engager des combats et les gagner, assure-t-il. C'est fort de cette conviction que le Pds ne prévoit pas de plan B ou C.



"Nous ne sommes pas des défaitistes. Le Pds a toujours gagné ses combats. Me Wade a toujours été emprisonné à plusieurs reprises et nous l'avons libéré. Nous avons réussi à avoir le code consensuel de 1993, qui n'était pas évident. Nous avons réglé beaucoup de problèmes démocratiques dans ce pays. Nous sommes sûrs que notre combat aboutira à la candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019. C'est pourquoi nous n'avons ni plan B, ni plan C", a dit le président de la Fédération nationale des cadres libéraux, Dr Cheikh Tidiane Seck.



