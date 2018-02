Me El Hadj Diouf: “Quel est le mérite de Ousmane Sonko? D’avoir été chassé de son emploi ?“ - adakar.com

© aDakar.com par DF

Décidément, Me El Hadj Diouf ne digère pas le leader de Pastef- Les Patriotes Ousmane Sonko. Dans un entretien accordé à Enquête que Metrodakar a parcouru, Me El Hadj Diouf s’est défoulé sur l’ancien inspecteur des impôts et domaines. Il a par ailleurs accusé la presse de chercher à créer un phénomène.



Me Diouf se demande quel est le mérite de Ousmane Sonko. Pour lui, il n’en voit aucun si ce n’est celui d’avoir été chassé de son lieu de travail pour avoir divulgué des secrets.



"Mais pourquoi vous voulez créer cette personne-là ? Qu’est-ce qu’il a fait pour le Sénégal ? Il y a un complexe et une manipulation de la presse. Quelqu’un qui a été chassé de son emploi, parce qu’il a divulgué des secrets ! Ce n’est même pas un modèle. Comment peut-on le considérer comme un présidentiable ? Nous sommes dans un pays fou. Quel est son mérite ? D’avoir été chassé de son emploi ? Vous parlez de lui au lieu de l’homme d’État, ancien ministre ....l’ancien député El Hadj Diouf .. On est en train de créer un phénomène comme Hitler a été créé en Allemagne. Arrêtez ! Ça suffit", a dit Me El Hadj Diouf dans les colonnes d’Enquête.



