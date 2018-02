Champ gazier: L’Aci va poursuivre toute la chaîne avant la promulgation (Macky Sall) - adakar.com

Champ gazier: L'Aci va poursuivre toute la chaîne avant la promulgation (Macky Sall) Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Selon la société Kosmos Energy, les «réserves prouvées» de gaz placeraient plutôt le Sénégal entre la 23e et la 30e place mondiale.

L’Accord de coopération intergouvernemental (ACI) portant sur l’exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyin (GTA) va suivre toute la chaîne avant sa promulgation, a déclaré jeudi à Dakar, le président Macky Sall, qui refuse de débattre sur des ‘’non-sujets’’.



L’ancien Premier ministre et leader du parti ‘’ Rewmi’’ Idrissa Seck a demandé, dans une lettre, au président Sall de publier l’accord bilatéral que le Sénégal a récemment signé avec la Mauritanie.



Les deux pays ont signé vendredi à Nouackchott un Accord de coopération intergouvernemental (ACI) portant sur l’exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyin (GTA) se trouvant aux frontières maritimes entre les deux pays.



Interpellé sur la demande d’Idrissa, ce jeudi, en marge de sa conférence de presse commune avec le président George Weah, Macky Sall a déclaré : ’’Cet accord va suivre toute la chaîne, ce n’est pas fini. Il faut que ça vienne en Conseil des ministres dans chacun de nos deux pays et nos parlements vont le ratifier. A la suite de quoi les présidents le promulguent. On ne peut pas avoir des débats sur des non-sujets’’.



’’Les Etats sont organisés, c’est ne rien comprendre des relations internationales pour croire qu’un Etat va signer un accord international et que cet accord soit secret. C’est méconnaître le mécanisme de l’Etat. L’accord doit être ratifié et promulgué en dernière instance par le président de la République’’, a expliqué Macky Sall.



Selon lui, ’’quand on parle de ratification, on retourne l’accord aux représentants du peuple (que sont) les députés’’.



’’Cet accord va être présenté très prochainement au Conseil des ministres qui va l’adopter, et le président de la République va l’envoyer au parlement qui va en discuter en public. Le gouvernement (représenté par) le ministre des Affaires étrangères sera là-bas pour répondre au Parlement pour expliquer les tenants et aboutissants de cette affaire’’, a ajouté le chef de l’Etat.



’’Je ne comprends pas pourquoi on pose des questions sur des choses qui ont été faites publiquement. Depuis des mois, les experts, les ministres ont travaillé et les arbitrages ont été faits par les chefs d’Etat’’, a relevé Macky Sall.