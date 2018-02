Visite à l’Aibd: La Délégation générale du pèlerinage à la Mecque à l’aérogare pèlerins - adakar.com

Visite à l'Aibd: La Délégation générale du pèlerinage à la Mecque à l'aérogare pèlerins
Publié le vendredi 16 fevrier 2018

Le pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam est prévu dans quelques mois. Et pour la première fois, les voyageurs vont prendre leurs départs à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) inauguré le 7 décembre dernier. Ainsi, la structure gouvernementale qui organise ce grand rendez-vous s’est rendue, hier, sur les lieux pour visiter l’aérogare pèlerins construite sur une superficie de 2 270 m². Laquelle ‘’est totalement autonome et propose aux fidèles pèlerins un traitement adapté’’. A travers un communiqué rendu public, le Délégué général, Pr Abdoul Aziz Kébé, son staff et des voyagistes privés ‘’ont dit toute leur satisfaction après avoir visité l’infrastructure’’.



‘’La construction de cette aérogare est une preuve de l’ambition du chef de l’Etat qui veut faire, d’ici 2022, du pèlerinage sénégalais un modèle d’organisation dans la sous-région’’, a indiqué le Pr Kébé. Avant de poursuivre : ‘’Le pèlerinage est une activité religieuse, mais aussi, une rencontre de divers intérêts notamment économiques. Les voyagistes privés transportent aujourd’hui 9/10 des pèlerins. La balle est dans le camp des organisateurs, des voyagistes et des pèlerins pour l’utilisation adéquate de ce nouvel aérogare pèlerins’’.



Au cours de la réunion de débriefing qui a clôturé la visite, le Secrétaire général de Limak-Aibd-Summa (Las) a fait savoir qu’il était très important de rencontrer la Délégation générale afin ‘’de recueillir les recommandations et suggestions pour une parfaite organisation du prochain pèlerinage à la Mecque’’. Pour Papa Mahawa Diouf, ‘’l’aérogare pèlerins participe à relever le niveau de qualité des services offerts aux usagers lors du pèlerinage qui est un grand moment de trafic’’.