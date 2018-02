Macky Sall, Idrissa Seck et Khalifa Sall se disputent la Une des quotidiens - adakar.com

Macky Sall, Idrissa Seck et Khalifa Sall se disputent la Une des quotidiens Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

La presse quotidienne sénégalaise parue vendredi traite de la réponse du président Macky Sall à l’opposant Idrissa Seck qui lui demande de rendre publics les accords gaziers signés avec la Mauritanie, et du procès de Khalifa Sall et Cie dans l’affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.



A propos du contrat gazier sénégalo-mauritanien, Sud Quotidien note : «Macky Sall-Idrissa Seck : Le duel avant l’heure».



Le journal souligne que le président de la République n’a pas mis longtemps pour répliquer à l’interpellation du leader de Rewmi, Idrissa Seck, qui lui avait adressé, ce mercredi une lettre le sommant de rendre public le contra gazier signé entre Dakar et Nouakchott, il y a juste une semaine.



«Profitant de son open presse avec le président libérien Georges Weah, Macky Sall a tout bonnement taclé l’ancien Pm du régime libéral tout en signifiant que l’Accord de coopération intergouvernemental (ACI) portant sur l’exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyin va suivre toute la chaîne avant sa promulgation», écrit Sud Quotidien.



«Accord avec la Mauritanie-Macky-Idy : Ca sent le gaz», titre Le Quotidien, dans lequel journal, Macky Sall affirme : «Il faut ne rien comprendre des relations internationales pour croire qu’un Etat peut signer un accord secret».



Mais Idrissa Seck, réagit et lui demande : «Ne fuyez pas le débat et merci de ne pas occulter PetroTim».



Parlant de cet accord avec la Mauritanie sur le gaz, EnQuête note que «Macky fait la leçon à Idy».



«C’est méconnaitre les mécanismes d’organisation de l’Etat que de penser qu’un accord signé entre deux pays puisse être gardé secret», dit Macky Sall à Idy qui revient à la charge : «Il ne faut pas fuir le débat».



«Macky ridiculise Idy», indique Libération, faisant dire à Vox Populi que «Macky le tance, Idy l’accule».



De son côté, Le Soleil écrit que pour assurer le rayonnement du Liberia, «Georges Weah dit compter sur Macky Sall».



Vox Populi revient sur le procès de Khalifa Sall et informe que «l’Etat réclame 6,8 milliards f cfa». Nos confrères précisent que l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) demande 1,8 milliard pour la réparation et 5 milliards pour le préjudice moral.



«Affaire de la caisse d’avance : L’Etat réclame 6,830 milliards», renchérit L’As à sa Une.



Faisant état de dernier virage du procès de Khalifa Sall, Walfadjri note que «l’Etat évalue son préjudice à 6 milliards».



A la Une de Walfadjri, Barthélémy Dias révèle que «Tanor prépare sa candidature pou 2019».



«Le maire de la Médina prêt à soutenir le président Sall : Bamba sur la route de l’exil», titre L’Observateur.



Dans ce journal, Bamba Fall affirme : «Si le pays a besoin de moi, je répondrai sans hésiter. Je ne me soucierai pas du parti auquel j’appartiens ou d’une quelconque personne. Macky est mon grand frère».



Toutes choses qui font dire à EnQuête qu’à un an de la présidentielle, «Bamba Fall en salle de Mackyllage».



TE/APA