Sénégal : Hausse de 5,3 milliards FCFA de la masse salariale de la fonction publique en décembre 2017 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : Hausse de 5,3 milliards FCFA de la masse salariale de la fonction publique en décembre 2017 Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

La Fonction publique

Tweet

La masse salariale de la fonction publique sénégalaise a connu une augmentation de 5,3 milliards FCFA (environ 8,480 millions de dollars) au terme du mois de décembre 2017 comparée à la même période de 2016, a appris jeudi auprès du ministère de l’économie, des finances et du plan.



Cette masse salariale s’est établie à 53,90 milliards FCFA contre 48,60 milliards FCFA en décembre 2017, soit une progression de 11% en valeur relative. Toutefois, en glissement mensuel, elle a enregistré une hausse de 2%, passant de 52,90 milliards FCFA en novembre 2017 à 53,9 milliards FCFA un mois plus tard.



Quant aux effectifs de la fonction publique, ils ont progressé de 8,2%, se situant à 128.749 agents contre 119.029 agents un an auparavant. En glissement mensuel, ces effectifs ont légèrement progressé de 0,8%, passant de 128.749 agents en novembre 2017 à 129.748 agents un mois plus tard.



MS/of/APA