L’économie sénégalaise réalise de nouveau un gain de compétitivité en décembre 2017

Après le mois de novembre 2017 avec 1,3%, l’économie sénégalaise a réalisé à nouveau un gain de compétitivité-prix de 0,3% en décembre 2017, a appris APA de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



« Cette situation traduit un différentiel d’inflation favorable (moins 0,5%), atténué par l’appréciation du franc CFA par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux (plus 0,2%) », note la DPEE.



Face aux pays membres de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) et de la zone euro, des gains de compétitivité respectifs de 0,4% et 0,5% sont observés en rythme mensuel, sous l’effet de différentiels d’inflation favorables.



En revanche, en glissement annuel, la compétitivité-prix de l’économie sénégalaise s’est dégradée (moins 1,9%) en décembre 2017, malgré un différentiel d’inflation favorable (moins 3,8%).



La DPEE souligne à cet effet qu’une appréciation de 5,7% du franc CFA (monnaie qui a cours légal au Sénégal) par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux est enregistrée sur la période.



Sur l’année 2017, des pertes de compétitivité de l’économie sénégalaise, évaluées à 2,1% sont également enregistrées, comparativement à l’année précédente.



Elles sont imputables à l’appréciation du franc CFA (plus 4%) par rapport aux monnaies des pays partenaires.



