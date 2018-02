“Alerte rouge“ sur la qualité de l’air à Dakar ce jeudi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société “Alerte rouge“ sur la qualité de l’air à Dakar ce jeudi Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

La qualité de l`air va continuer à se dégrader à Dakar

Tweet

Les services de la ville de Dakar annoncent une qualité de l’air "très mauvaise" dans la capitale pour ce jeudi, avec des concentrations de particules "très élevées".



"La qualité de l’air est très mauvaise (indice rouge) pour la journée du 15 février. Les concentrations de particules restent très élevées dans l’air ambiant", écrivent-ils dans un communiqué transmis à l’APS.



Les populations dakaroises sont donc appelées à "respecter scrupuleusement tout traitement médical en cours, ou l’adapter sur avis médical", l’exposition des populations à cette pollution intermittente aux particules fines présentant ‘’un risque réel pour leur santé".



Les services de la mairie de Dakar recommandent par ailleurs la consultation d’un médecin, "en cas d’aggravation ou d’apparition de tout symptôme évocateur (toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux)".



Il est également préconisé d’éviter ou de limiter "toute activité physique ou sportive intense (notamment compétition) à l’extérieur augmentant de façon importante le volume d’air et de polluants inhalés".



Les services de la mairie demandent en outre aux populations dakaroises de "veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs irritants des voies respiratoires, tels que l’usage de l’encens, de solvants et surtout la fumée de tabac".



"Les personnes souffrant de maladies respiratoires, les jeunes enfants, et les personnes âgées devraient éviter de s’exposer longuement à l’air ambiant pendant la période", peut-on lire dans le communiqué.



BK/PON