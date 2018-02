Me El Hadji Diouf : «Nous avons vu un roi à la place de celui qu’on avait élu » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me El Hadji Diouf : «Nous avons vu un roi à la place de celui qu’on avait élu » Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

© aDakar.com

Me El Hadj Diouf, avocat

Tweet

Maître El Hadji DIOUF est très remonté contre son « ami » Macky SALL.



Dans une interview avec le quotidien EnQuête, le tonitruant avocat fait feu sur le leader de l’Alliance pour la république (APR).



« Macky SALL est incapable. Il est plutôt dans des guerres. Il commence son mandat par des combats et qui le termine par une guerre. Il n’a même pas le temps de travailler », assène Me DIOUF.



Interpelé sur son compagnonnage avec le parti au pouvoir dont il réclame l’amitié du chef, Me El Hadji DIOUF estime que cela pourrait se terminer dès la semaine prochaine.



« Je suis avec lui certes, mais on est en train d’évaluer notre présence dans la coalition. Le parti se réunit la semaine prochaine pour faire l’évaluation de notre compagnonnage avec Macky SALL. Pour moi, c’est un compagnonnage négatif mais le comité central de notre parti va statuer et décider de ce qu’il faudra faire maintenant. Après 6 ans de compagnonnage totalement négatif, nous n’avons rien senti. Au contraire, nous avons vu un roi à la place de celui qu’on avait élu, qui ne nous consulte pas. Qui ne tient pas compte des avis de ses alliés », observe Me DIOUF.