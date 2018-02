Classement FIFA : Ça bouge en Afrique - adakar.com

La FIFA a procédé ce jeudi 15 février à l’actualisation de son classement mensuel des nations déterminant les meilleures équipes nationales des mois de Janvier-Février 2018.



Comme il fallait s’y attendre, suite aux récentes confrontations de la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations 2018, il y’a eu plusieurs réaménagements dans le tableau de la zone Afrique.



En effet, et si les deux premières places du podium restent inchangées avec la Tunisie qui continue de trôner sur le « Continent-Mère » en compagnie du Sénégal (2e), les Léopards de la République Démocratique du Congo grimpent quant à eux de quatre positions au classement africain et s’emparent désormais de la troisième position, au détriment des vice-champions d’Afrique égyptiens.



Le Maroc (4e) et l’Egypte (5e) complètent désormais le Top 5. Viennent ensuite le Cameroun (6e) et le Nigeria (7e) qui devancent le Ghana (8e), le Burkina Faso (9e) et l‘Algérie (10e).



La plus mauvaise performance est sans doute celle des Eléphants de la Côte d’Ivoire qui quittent le Top 10 africain pour se retrouver recalés à la 14ème position.



Il convient de noter également les belles progressions des Aigles du Mali qui grimpent de 2 positions au classement pour se retrouver 12ème mais également des Diables Rouges du Congo auteurs d’une ascension fulgurante avec une hausse de 8 places.