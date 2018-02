À cause du changement de la composition du tribunal: Imam Aliou Ndao et cie renvoyés au 14 mars - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société À cause du changement de la composition du tribunal: Imam Aliou Ndao et cie renvoyés au 14 mars Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Sud Quotidien

© Autre presse par DR

Le palais de justice de Dakar

Tweet

Le procès des 32 personnes accusées de fait en relation avec le terrorisme a été renvoyé une fois de plus hier, mercredi 14 février. La raison évoquée par le président du tribunal est le changement intervenu dans la composition des membres de la cour. Le renvoi est intervenu quelques heures seulement après l’ouverture du procès peu après 10 heures. A signaler que tous les prévenus ont répondu à l’appel.



Un premier groupe d’accusés parmi lesquels, Imam Aliou Ndao est arrivé à la salle 4 à 8h23min. Imam rendue célèbre pour sa détention pour faits de terrorisme s’est illustré dés sa venue au box des accusés. Faisant signe à ses nombreux partisans qui ont pris d’assaut le palais de justice, il s’est installé après quelques salamalecs.



La deuxième vague de prévenus est arrivée à 9h32 min. 60 avocats se sont constitués pour la défense des prévenus dont les 9 robes noires pour Imam Ndao. Le président du tribunal s’est engagé à notifier à l’administration pénitentiaire les noms des avocats constitués afin qu’ils puissent rencontrer leurs clients. Une mesure qu’il a prise après la plainte de Me Hilal qui s’offusque de son incapacité à être en contact avec son client Oumar Keita. L’autre décision du juge Samba Kane est de se retrouver avec les robes noires pour échanger sur le dossier. Les défenses ont estimé que le dossier qui leur est remis est moins volumineux et moins lisible que celui du tribunal.



Le procès s’est déroulé sous haute sécurité. Très tôt, le matin avant même l’ouverture de la salle d’audience, la gendarmerie nationale avec des chiens renifleurs a commencé à fouiner le palais de justice. Dans la salle également, les forces de sécurité ont veillé au moindre déplacement suspect. La police quant à elle, a assuré le quadrillage du temple de Thémis.



Jeux de chaise au procès des présumés terroristes : MALICK LAMOTTE CEDE LA PRESIDENCE A SAMBA KANE



Le président du tribunal de grande instance de Dakar, Malick Lamotte s’est dessaisi du dossier des présumés terroristes au profit du juge Samba Kane. Poursuivis pour associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise de terrorisme, acte de terrorisme, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités de terrorisme et complicité, ils sont une trentaine de détenus à comparaître. Un dossier assez consistant sur lequel est venu s’ajouter l’affaire Ibrahima Ly poursuivi pour les mêmes accusations que la trentaine de prévenus.



L’affaire du jeune étudiant Assane Camara poursuivi lui aussi pour financement du terrorisme est aussi à la charge du président de la chambre criminelle spéciale. Cependant, le président Malick Lamotte en plus de ses charges de président du tribunal de grande instance de Dakar, officie également au procès du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et co-prévenus dont les plaidoiries démarrent ce jour, jeudi 15 février.



Commentaires (0 )