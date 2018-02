Oxfam: le chanteur sénégalais Baaba Maal renonce à son rôle d’ambassadeur - adakar.com

Oxfam: le chanteur sénégalais Baaba Maal renonce à son rôle d'ambassadeur Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | AFP

Le chanteur sénégalais Baaba Maal a annoncé sur la BBC sa démission de son rôle d'ambassadeur de l'ONG Oxfam, éclaboussée par un scandale sexuel, devenant la deuxième célébrité à claquer la porte après l'actrice britannique Minnie Driver.

"Ce qui s'est passé, sur le plan humain, est répugnant et déchirant", a-t-il déclaré mardi soir dans l'émission BBC Newsnight.

"C'est très triste. Les personnes vulnérables, particulièrement les enfants, devraient toujours être protégées", a-t-il ajouté. "De ce fait, je me dissocie immédiatement d'Oxfam".

L'ONG basée en Grande-Bretagne Oxfam est au centre d'un scandale après des révélations sur le recours à des prostituées et de potentiels abus sexuels commis par certains membres de son personnel en Haïti, au Tchad et au Soudan du Sud, mais aussi dans ses boutiques au Royaume-Uni.

Elle est aussi accusée de dysfonctionnements, n'ayant pas signalé les agissements de ces personnels, notamment ceux du Belge Roland Van Hauwermeiren, ancien directeur au Tchad et en Haïti, cible de plusieurs accusations. Ce dernier a estimé jeudi dans la presse belge que certains faits avaient été exagérés.

Mardi soir, l'actrice et chanteuse britannique Minnie Driver, nommée au Oscars, avait été la première célébrité à annoncer renoncer à son rôle d'"ambassadrice" d'Oxfam. Le scandale a aussi entraîné la démission lundi de la directrice générale adjointe d'Oxfam, Penny Lawrence.

La ministre britannique au Développement international, Penny Mordaunt, a réclamé mercredi un changement radical dans la façon de travailler des ONG, dont Oxfam, afin d'empêcher les abus sexuels, menaçant de leur couper l'aide gouvernementale.



