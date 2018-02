La Ligue professionnelle actuelle “n’est pas viable“ (ancien Pm) - adakar.com

La Ligue professionnelle actuelle "n'est pas viable" (ancien Pm) Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre du Sénégal

L’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, a appelé à une réflexion pour repenser la Ligue de football professionnel qui "ne semble pas viable à l’état actuel’’.



"Les équipes n’ont pas accès à des ressources pour faire du professionnalisme et il est temps de marquer un arrêt", a-t-il suggéré dans un entretien avec l’APS.



"Il suffit d’aller aux stades pour s’en rendre compte, surtout maintenant que les matchs se déroulent à Léopold Sédar Senghor", a indiqué M. Ndiaye, spectateur assidu des matchs de Ligue 1 de football.



"Le stade sonne creux et ce n’est pas la meilleure manière de vendre ce football", a-t-il martelé. Aussi le temps est-il selon lui venu de repenser ce football professionnel.



"On doit penser aux ressources pour payer les acteurs. Or, a-t-il expliqué, à part quelques rares mécènes, les ressources pérennes manquent pour financer le développement des clubs".



"J’ai comme l’impression que le championnat professionnel a été précipité’’, a insisté l’ancien Premier ministre, avant d’appeler à retourner aux clubs classiques pour préparer l’avènement du professionnalisme.



M. Ndiaye, par ailleurs président de l’AS Saloum (National 1), juge que le retour aux clubs classiques aiderait à créer une base affective importante pour aller à la recherche de financements.



"Sans aucune véritable politique de recherche de moyens, il sera difficile de mettre sur pied une Ligue professionnelle pouvant servir au développement de notre football", a-t-il estimé.



La Ligue professionnelle a été lancée en 2009 avec l’accord de l’Etat et de la FIFA, mais son avènement n’a pas encore permis aux clubs sénégalais de bien figurer dans les compétitions continentales.



Sur la crise actuelle du football national, l’ancien PM se refuse à tout commentaire, disant préférer laisser à la Ligue et à la Fédération sénégalaise de football (FSF) le soin de régler leurs différends.



"J’ai beaucoup de respect pour eux et je suis convaincu qu’ils ont les moyens de faire régner la paix dans notre football et dépasser les différends", a-t-il fait savoir.