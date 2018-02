Ligue africaine des champions: Génération Foot quitte Dakar samedi pour Le Caire (président) - adakar.com

Ligue africaine des champions: Génération Foot quitte Dakar samedi pour Le Caire (président) Publié le jeudi 15 fevrier 2018

L’équipe de Génération Foot, victorieuse (2-0) de Misr El Makassa (Egypte) lors de la phase aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions, va quitter Dakar ce samedi pour Le Caire où se jouera la manche retour, le mercredi 21 février, a annoncé le président du club sénégalais.



"Nous irons samedi inchallah", a confié Mady Touré dans un entretien avec l’APS,



A la fin de la rencontre contre le club égyptien, samedi, le manager général de Génération Foot, Olivier Perrin, avait indiqué que le staff administratif du club s’affairait pour permettre aux joueurs de voyager tôt afin de s’acclimater.



En quittant la capitale sénégalaise samedi, les joueurs de Génération Foot auront quatre jours pour s’acclimater avant de jouer mercredi contre le club égyptien.



Selon Olivier Perrin, en attendant de rallier l’Egypte, le staff technique de Génération Foot compte utiliser la matinée de ce jeudi à une séance vidéo, dans l’idée de préparer les joueurs le mieux possible et les mettre dans des conditions de performance.



Le technicien français dit s’attendre "à un match difficile" lors duquel les joueurs sénégalais doivent "marquer au moins un but" pour espérer éventuellement se qualifier pour le prochain tour de la Ligue africaine des champions.



Génération Foot avait été éliminée (1-2 et 0-0) par l’équipe de Nasarawa United du Nigeria en 20015-2016, dès le premier tour de la Coupe de la CAF.



La rencontre aller contre Misr El Makassa, comptant pour l’édition 2018 de la Ligue africaine des champions, constitue est le 3-ème match de cette équipe en compétition africaine.