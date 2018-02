Coupe du monde - Fsf avertit Wari - adakar.com

Coupe du monde - Fsf avertit Wari Publié le jeudi 15 fevrier 2018

La Fédération sénégalaise de football donne des détails sur la préparation des Lions

Dakar, le 13 février 2018 - Le président de la Fédération sénégalaise de football a donné des explications sur la préparation de la phase finale de la Coupe du monde 2018 par les Lions du Sénégal. L`équipe de la FSF a annoncé plusieurs matches amicaux. C`était au cours d`une rencontre avec les journalistes organisée par l`Anps. Tweet

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) met en garde Wari contre l’utilisation de l’image des ‘‘Lions’’ du foot à des fins publicitaires sans autorisation. Une mise en garde faite hier, à l’occasion de la rencontre entre la Fsf et la presse sportive.



Pour le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lspf) Saër Seck, l’opérateur de transfert d’argent a pris la liberté d’utiliser les images de l’équipe nationale de football pour faire appel à l’épargne publique.



M. Seck, par ailleurs président de Diambars, a fait savoir que l’instance dirigeante du football a interpellé de manière directe les auteurs de tels agissements pour leur signifier leurs méfaits et menace d’engager des poursuites judiciaires.



‘‘Dès lors qu’ils (les responsables de Wari) continuent leurs agissements, la Fédération sénégalaise de football prendra les dispositions nécessaires au plan judiciaire pour que Wari puisse répondre de la liberté qu’elle a prise sans en avoir le droit’’. Cet avertissement de la Fsf s’adresse également à l’ensemble des entreprises et des vendeurs qui utiliseront l’image des Lions sans autorisation préalable.