Guirassy soutient Wari Publié le jeudi 15 fevrier 2018

© aDakar.com par DF

Moustapha Guirassi, ancien ministre de la communication, ancien maire de Kédougou

Pour rester avec Wari, l’opérateur a reçu le soutien du parti de Moustapha Guirassy, Sénégalais unis pour le développement (Sud). La formation politique appelle le gouvernement du Sénégal à ‘‘concéder une 4e licence de téléphonie à la plateforme de services financiers et non financiers Wari’’, lit-on dans un communiqué signé par le président Guirassy lui-même, avec comme prétexte l'ouverture du Salon international des professionnels de l’économie numérique (Sipen).



Le Sud a également déploré les tiraillements qui déchirent Wari et le groupe Millicom. ‘‘L'opérateur Tigo (Millicom) ayant finalement choisi de considérer l'offre d'acquisition de l'opérateur français Free, nous engageons le gouvernement du Sénégal à consolider un champion national et africain, Wari, pour la poursuite stable des activités des deux entreprises concernées (Tigo et Wari) pour favoriser la convergence des métiers numériques et enfin pour soutenir la création d'emplois dont sont capables ces deux entreprises et qu’attendent légitimement nos compatriotes’’, estime le parti Sud.