Le lutteur Ama Baldé a tenu son open-press

Dakar, le 14 février 2018 - Ama Baldé a ouvert son camp d`entraînement à la presse. Le lutteur pikinois affiche sa confiance et assure qu`il sortira vainqueur de son combat. Ama Baldé va affronter Papa Sow, ce dimanche 18 février.

C’est dans une ambiance indescriptible que Ama Baldé a organisé son open press, ce mardi. Le désordre était le maître mot au terrain Thiossane de Pikine qui a refusé du monde.



Le terrain Thiossane de Pikine a été trop petit pour accueillir les fans et supporters de Ama Baldé qui ont effectué le déplacement pour vivre l’open press. Derrière les barrières où ils s’étaient entassés, les supporters du fils de Falaye Baldé n’ont pas pu se retenir à l’arrivée de leur idole. Même ceux qui étaient juchés sur leurs terrasses sont descendus pour rejoindre l’enceinte. Les mises en garde des speakers ainsi que les menaces des préposés à la sécurité n’ont pas ébranlé les inconditionnels du Pikinois. Sous les acclamations de ses supporters, Ama Baldé, en compagnie de Falaye 2, Malaw Séras, Jules Baldé Jr… était le grand héros. Des tee-shirts à son effigie où l’on pouvait lire leur nouveau slogan ‘’Thiaw sa khir’’ constituaient le décor. Avec le manque d’organisation et le désordre, Ama Baldé n’a pu faire ses séances. Conscient du risque de débordement, le lutteur a répondu, avec peine, à quelques questions des journalistes avant de s’engouffrer dans sa voiture pour quitter les lieux. Au moment où certains pisse-copie sont rentrés bredouille de leur chasse à l’information.



Eumeu Sène et Sokh en soutien



La mobilisation était grande à Pikine, pour les besoins de la promotion du combat doté du drapeau du ministre des Sports Matar Ba. L’ambiance est montée d’un cran avec l’arrivée des lutteurs Sokh et Eumeu Sène qui ont tenu à marquer la manifestation de par leur présence. Le sociétaire de l’écurie Xam Sa Cosaan, avec dans ses bras un serpent, a gratifié le public de quelques pas de danse. L’apparition de son ‘’frère’’ de commune a fait monter l’adrénaline. Vêtu d’un ensemble militaire, Eumeu Sène a lancé un sprint fou avant de rejoindre Ama Baldé dans l’enceinte. Sa présence sur les lieux fait plus déborder l’ambiance. Devant les micros des journalistes, le chef de file de l’écurie Tay Shinger déclare qu’ils vont en guerre : ‘’Mon habillement renseigne bien sur l’importance que revêt le combat aux yeux de tout Pikinois. Nous allons en guerre et s’il faut y laisser la vie, nous le ferons. Ama Baldé est un champion qui ne recule devant rien. Incha Allah, le 17 février, il battra Papa Sow’’.



Ama Baldé



‘’Je vais réaliser une nouvelle prouesse’’



‘’Depuis presque deux ans, je me prépare pour ce combat. Je suis fin prêt sur tous les plans. Physiquement, moralement et mystiquement, je me suis blindé. C’est un duel très important pour moi. Je dois gagner pour atteindre les requins qui m’attendent. Tout Pikine me soutient. Les lutteurs Sokh, Eumeu Sène, Tyson, pour ne citer que ceux-là, sont des conseillers. Nous avons bien étudié l’adversaire et nous sommes bien conscients des qualités qu’il a. Les observateurs disent que je l’ai devancé mais depuis que j’ai commencé à nouer le ‘ngemb’, j’ai toujours rêvé de croiser Papa Sow. Lutte pure ou bagarre, les amateurs seront servis. J’ai disputé des combats plus chocs et le 17 février, je vais réaliser une nouvelle prouesse. Je demande juste à mes inconditionnels de réitérer cette mobilisation pour moi mais surtout pour le promoteur Assane Ndiaye.’’