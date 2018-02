© Présidence par DR

Séance de travail entre les présidents Sall et Zuma

Dakar, le 24 octobre 2017 - Le président de la République Macky Sall a été reçu par son homologue Sud--africain Jacob Zuma, à House of Parliament. Les gouvernements sénégalais et sud-africains ont également eu une séance de travail. Le président sénégalais effectue une visite d`État de deux jours en Afrique du Sud.