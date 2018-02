Mamadou Diop Decroix: “Ce qui se passe à la Ld a eu lieu au Ps, au Pds et à l’Afp“ - adakar.com

Mamadou Diop Decroix: "Ce qui se passe à la Ld a eu lieu au Ps, au Pds et à l'Afp" Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Déclaration de politique générale du Premier ministre

Dakar, le 5 décembre 2017 - Le Premier ministre du Sénégal a fait sa déclaration de politique générale devant les parlementaires à l`Assemblée nationale. Mahammed Boun Abdallah Dionne a été reconduit à la tête du gouvernement après les élections législatives du 30 juillet dernier. Photo: Mamadou Diop Decroix, député de l`opposition Tweet

La crise que traverse actuellement la Ligue démocratique (Ld) n’est pas une première. C’est ce que croit Mamadou Diop Decroix. Le leader de Gauche pense que d’autres formations politiques ont traversé les mêmes difficultés que la Ligue démocratique traversent. Par conséquent, cela n’est pas seulement l’apanage des formations politiques de progrès.



Il en veut pour preuve les passages difficiles que le Ps traverse et les épisodes qui ont secoué le Parti démocratique sénégalais et l’Alliance des forces du progrès.



"Connaissez-vous un parti au Sénégal dans lequel il n’y a pas de problème? C’est tous les partis ont des problèmes. Ce qui se passe à la Ld à eu lieu au Ps, au Pds et à l’Afp. C’est vrai les partis de progrès ont des difficultés. Mais c’est ce qui passe dans toutes les formations politiques du Sénégal", a dit Mamadou Diop Decroix.



MC