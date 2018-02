Idrissa Seck: “Macky Sall n’ira même pas au deuxième tour, si ...“ - adakar.com

News Politique Article Politique Idrissa Seck: “Macky Sall n’ira même pas au deuxième tour, si ...“ Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | aDakar.com

Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à Rebeuss

Dakar, le 10 avril 2017 - L`ancien Premier ministre Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à la maison d`arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss. Le président du parti Rewmi s`est adressé à la presse à sa sortie. Tweet

Idrissa Seck multiplie les tournées politiques. Le président du parti Rewmi et probable candidat à l'élection présidentielle de 2018 va au contact des populations dans les régions les plus reculées du pays pour entendre les doléances de ces dernières. Et à l'en croire, c'est le désenchantement qui prévaut.



D'ailleurs pour Idrissa Seck, si ce mécontentement se traduit dans les urnes, Macky Sall ne serait même pas présent au second tour de la présidentielle.



"Si les populations que je rencontre dans le monde rural traduisent en acte leur désenchantement dans les urnes, Macky Sall n'ira même pas au deuxième tour", croit Idrissa Seck.



