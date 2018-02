Politique et budget des Lions pour le Mondial 2018 se partagent la Une des quotidiens - adakar.com

Dakar (Sénégal)- Divers sujets politiques, ainsi que l’enveloppe de plus de sept milliards f cfa destinée à la participation de l’équipe nationale de football à la coupe du monde Russie 2018, sont les sujets phares traités par les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA.



Le Soleil ouvre sur les résultats des travaux de quatre auditeurs internationaux et informe que «le fichier électoral est fiable à plus de 98%», mais note au passage une marge d’erreurs comprise entre 1,2 et 1,9% sur un volume de six millions deux cent mille électeurs.



La présidentielle 2019 occupe à nouveau la Une du Quotidien qui titre : «Idy formula».



Selon Idrissa Seck, leader du parti Rewmi, «l’opposition doit éviter le piège de la candidature unique parce que le problème de Macky, c’est d’être au second tour».



«Guerre des mots avant la présidentielle-Macky-Idy, l’avant combat», titre L’Observateur, dans lequel journal, le président Sall dit : «Je n’ai aucune longueur d’avance sur l’opposition».



Idrissa Seck répond : «Macky Sall n’ira même pas au second tour».



Ce jeu de mots pousse L’As à donner la réplique de Macky Sall à l’opposition en affirmant que «ces gens ne m’impressionnent pas».



EnQuête traite de la bataille de leadership dans l’opposition et voit «Idy et Sonko en selle».



Ce faisant, nos confrères notent : «Le président de Rewmi à la recherche du temps perdu ; le leader de Pastef dans le marigot politique».



Revenant sur le procès de Khalifa Sall et Cie, Direct-Info note que «le déballage continue».



Pour Me Baboucar Cissé, avocat de l’Etat, «Khalifa Sall ne peut pas échapper à la condamnation».



Sud Quotidien insiste sur le caractère politique des fonds de la Caisse d’avance et du procès du maire de Dakar, et indique que «Pape Diop (ex maire) conforte Khalifa Sall».



«Recouvrement des biens mal acquis-Le ministre des Finances relance la polémique», titre Walfadjri, alors que Source A note que «le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan éteint les lampes sur ce débat et demande à Mimi Touré d’aller au lit».



Dans son billet/retour à Dakar-Yoff, Le Témoin constate que «deux mois après, L’aéroport Léopold Sédar Senghor refuse de mourir».



En sport, Vox Populi parle de la préparation et de la participation du Sénégal au mondial 2018 et fait état de «7,1 milliards f cfa aux Lions pour la coupe du monde».



Me Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football qui a dévoilé ce budget, informe également que cinq matchs amicaux sont validés.



«Sept milliard de budget pour le mondial», ajoute-t-il dans L’Observateur.





