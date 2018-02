Sénégal: Le procès pour terrorisme impliquant un imam à nouveau renvoyé au 14 mars - adakar.com

Sénégal: Le procès pour terrorisme impliquant un imam à nouveau renvoyé au 14 mars Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Le palais de justice de Dakar

Dakar (Sénégal)- Le procès pour terrorisme impliquant 31 accusés dont l'imam Alioune Badara Ndao, a été renvoyé, mercredi matin à Dakar, au 14 mars 2018 juste après sa reprise après un premier renvoi à son ouverture le 27 décembre.



Au motif du renvoi, le changement de composition du tribunal. Mais les 31 accusés ont tous comparu.



L’imam et ses 31 co-accusés jugés en audience spéciale pour apologie du terrorisme, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes en bandes organisées, d'actes de terrorisme par menaces et complot, et financement du terrorisme.



Ouvert le 27 décembre 2017, l’affaire avait été renvoyée au 14 février 2018 par le président de la chambre criminelle pour permettre aux avocats de la défense de mieux se préparer.





TE/of