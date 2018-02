Mondial 2018: le Sénégal se préparera en France et jouera deux nations d’Europe - adakar.com

Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | RFI

A quatre mois du début de la Coupe du monde 2018 en Russie (du 14 juin au 15 juillet), on en sait un peu plus sur le programme du Sénégal. Les joueurs d’Aliou Cissé effectueront « la majeure partie » de leur stage de préparation à Vittel, dans les Vosges en France. Une décision prise « en raison des coûts, du temps qu’il fait en juin au Sénégal et de l’état de la pelouse du stade Léopold-Sédar-Senghor (à Dakar) », a déclaré Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), en conférence de presse ce mardi 13 février. Le lieu de stage a été choisi par le sélectionneur Aliou Cissé.