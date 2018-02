Tambacounda : démarrage d’une formation des conducteurs de mototaxi au Code de la route - adakar.com

Tambacounda : démarrage d'une formation des conducteurs de mototaxi au Code de la route Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Plus de 200 conducteurs de mototaxis de la commune de Tambacounda (est) ont démarré ce mardi une session de formation au Code de la route, qui se poursuivra pendant 15 jours pour toucher tous les acteurs du secteur, estimés à environ 3000.





Au total, ils sont 267 conducteurs de moto Jakarta à avoir entamé cette formation au centre multifonctionnel sis au quartier Dépôt.



Celle-ci portera sur le comportement à adopter sur la route et par rapport au Code de la route proprement dit, a expliqué le préposé à cette tâche, Boubacar Diarra, de l’auto-école Entente de Thiès, qui a indiqué avoir déjà formé 5.000 conducteurs de mototaxis à Thiès.



‘’Au terme de sept jours d’apprentissage, les bénéficiaires disposeront d’une attestation, d’une assurance pour un an, d’un casque et d’un gilet’’, a indiqué Adama Camara, vice-président de la Fédération des conducteurs de mototaxis du Sénégal. C’est lui qui a été à l’origine de cette initiative financée, selon lui, à hauteur de 15 millions de francs CFA par le ministre des Affaires étrangères Sidiki Kaba.



Issa Diallo, au nom des conducteurs de mototaxis, a exprimé sa satisfaction par rapport à ce geste de M. Kaba, qui les aide à formaliser une activité leur servant de gagne-pain. ‘’Nous y croyons beaucoup’’, a-t-il dit, assurant que les acteurs du secteur s’acheminent vers la mise sur pied d’un regroupement.



Les conducteurs de mototaxis avaient récemment perturbé le trafic routier dans la commune de Tambacounda, par un mouvement de grève visant à protester contre la nouvelle mesure qui exigeait d’eux la production de permis, d’une carte grise et d’une assurance. Le ministre Sidiki Kaba, alors absent du pays, avait promis de faire une action pour aider les conducteurs de mototaxis à se régulariser.

