PNIASAN : les propositions paysannes et de la société civile partagées Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Les propositions paysannes et de la société civile dans le cadre du processus de formulation du Programme national d’investissement agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNISAN) ont fait l’objet d’un partage, mardi à Dakar.



Ces propositions issues des concertations menées par le Groupe de dialogue social et politique (GDSP) ont été partagées par les différentes parties prenantes : ministères concernés, partenaires techniques et financiers ainsi que par les services techniques en charge du processus.



"Aujourd’hui, nous sommes venus partager les propositions venant du Groupe de dialogue social et politique qui se sont structurées autour de quatre grands programmes", a expliqué le président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Nadjirou Sall, dont la structure assure la présidence du GDSP.



Le premier d’entre eux est "un programme qui devrait apporter toute sa contribution dans le développement agro sylvo-pastoral", a indiqué M Sall.



Il a aussi évoqué "un deuxième programme qui va tourner autour de la communication" dont l’esprit est que "tous les acteurs se sentent responsables, agissent ensemble et communiquent ensemble".



Il a également fait état d’"une troisième proposition qui est un programme communicationnel spécial". La quatrième proposition porte selon lui sur le pilotage.



La représentante de l’ONG "One", Oulie Guèye, souligne que "l’agriculture est au cœur" des efforts de son organisation au Sénégal.



Elle a réitéré "l’engagement de l’ONG +One+ auprès de la société civile sénégalaise, particulièrement du CNCR".



"Etant un partenaire clé dans le domaine de l’agriculture au Sénégal, +One+ se tient à la disposition de la société civile, pour accompagner le processus de suivi de la mise en œuvre du Plan national d’investissement agricole. Et, ensemble, nous montrons nos efforts de plaidoyer pour trouver les voies et moyens afin d’améliorer les conditions de vies des Sénégalais du monde rural", a ajouté Mm Guèye.





NLC/ASG/ASB