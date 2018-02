Lancement d’un guide sur l’éthique journalistique et les droits de l’enfant, Jeudi - adakar.com

Lancement d'un guide sur l'éthique journalistique et les droits de l'enfant, Jeudi Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Abdou Latif Coulibaly, ministre de la Bonne gouvernance, chargé des Relations avec les institutions et Porte-parole du gouvernement

Le Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’enfance lance jeudi, à partir 9 heures à l’hôtel Terrou-bi, un guide sur l’éthique journalistique et les droits de l’enfant, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



L’évènement est organisé en partenariat avec l’UNICEF et la CJRS.





"Ce document élaboré sous la conduite d’une équipe pluridisciplinaire, composée d’éminents spécialistes des médias et des questions liées à la protection de l’enfant, a pour objectif d’améliorer la pratique des acteurs des médias dans le traitement de l’information et la communication se rapportant à l’enfant’’, selon le communiqué.







Le Guide est présenté comme ‘’un outil de sensibilisation, de formation et de plaidoyer pour une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les médias’’.





