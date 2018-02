Fatick : 5 morts et 7 blessés dans un accident de la circulation (sapeurs-pompiers) - adakar.com

Fatick : 5 morts et 7 blessés dans un accident de la circulation (sapeurs-pompiers) Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Cinq personnes ont été tuées et sept autres blessées à Fatick, dans une collision entre deux véhicules survenue mardi sur la route nationale 1 (RN1), a appris l’APS de source sécuritaire.



Le drame s’est produit à la sortie de la ville menant vers Kaolack,



"Quatre des personnes décédées étaient à bord [d’un véhicule de type +7 places+ qui roulait vers Fatick, et l’autre victime décédée, une dame, était dans [un] véhicule Toyota [qui faisait route] en direction de Kaolack", a précisé le commandant de la 32 ème compagnie des sapeurs-pompiers, Cheikh Tidiane Sy.



"La violence du choc frontal a également causé sept blessés, dont certains sont dans un état grave. Ces blessés ont, grâce à l’intervention rapide des éléments de la 32ème compagnie des Sapeurs-pompiers de Fatick, été évacués au centre hospitalier régional de Fatick", a-t-il ajouté.



Selon des témoignages recueillis auprès des blessés, le véhicule de marque Toyota, en partance pour la Gambie, est entré en collision avec le véhicule ’’7 places’’ quand il a tenté de doubler un autre véhicule.



Les autorités régionales, avec à leur tête le gouverneur de la région Souleymane Ciss, se sont mobilisées pour apporter assistance et réconfort aux victimes de l’accident.



AB/ASB/ASG