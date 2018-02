Khalifa Sall : « Pourquoi les municipalités ne payent pas l’électricité de l’éclairage public » - adakar.com

Khalifa Sall : « Pourquoi les municipalités ne payent pas l'électricité de l'éclairage public » Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Setal.net

La gratuité des factures d’électricité pour les municipalités découle d’une négociation entre l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, et l’association des Maires du Sénégal (Ams). C’est ce qui ressort de la déposition de Khalifa Sall, ce lundi, devant le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle. « C’est l’Ams qui est allée voir le président Wade pour que l’Etat prenne en charge les factures d’électricité du moins pour l’éclairage public. C’était une requête des collectivités locales portée par l’association des Maires. Depuis lors, les factures de la Senelec sont à la charge de l’Etat », se rappelle le Maire de Dakar, avant d’ajouter : « Quand Mack Sall est arrivé au pouvoir, nous sommes allés le voir et il a confirmé la décision de son prédécesseur.