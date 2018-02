L’ambassadeur des USA vante le leadership de Dakar - adakar.com

L'ambassadeur des USA vante le leadership de Dakar Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo S. Mushingi

L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo S. Mushingi, a salué, mardi, le leadership du Sénégal aux niveaux sous-régional, continental et international.



"Nous sommes contents du leadership du Sénégal au niveau sous-régional. Le Sénégal joue un rôle de leadership dans la région, que ce soit du côté de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), en Afrique en général", a dit le diplomate, invité de la rédaction de l’APS.



Tulinabo S. Mushingi donne en guise d’exemple la crise politique qui a prévalu en Gambie entre fin 2016 et début 2017, consécutive au refus de l’ancien président Yahya Jammeh de reconnaître les résultats de la présidentielle et de quitter le pouvoir.



"Le dernier exemple est la Gambie, où les yeux étaient braqués sur le Sénégal-même si c’était la CEDEAO- pour voir quel mouvement le Sénégal va faire et il a joué son rôle pour essayer de résoudre cette question", a rappelé M. Mushingi, qui représente son pays au Sénégal et en Guinée Bissau, depuis six mois.



En effet, l’ancien président gambien a dû céder le pouvoir au vainqueur de la présidentiel Adama Barrow, contraint qu’il était de partir sous la menace d’une intervention de troupes de la CEDEAO menées par le Sénégal.



"Au niveau international aussi, vous (Sénégal) êtes parmi les vingt premiers pays contributeurs des forces de maintien de la paix, vous jouez votre partition pour aider l’ordre mondial", a encore vanté le diplomate américain.



"Leader national, car l’on vient d’inaugurer l’aéroport Blaise Diagne […]. Peu importe les problèmes, tous les Sénégalais doivent être fiers de cet aéroport [...]", a-t-il ajouté.



L’ambassadeur des Etats-Unis est aussi revenu sur l’intervention, le 21 septembre dernier, du président Macky Sall à la 72e session de l’Assemblée générale des Nations Unis, à New York, sur la crise en Birmanie, notamment sur le sort des musulmans Rohingyas.



"Votre président (Macky Sall) a parlé au niveau des Nations unies sur le problème des Rohingyas, en Birmanie, C’est un pays africain qui parle d’un pays de l’Asie, c’est encore montrer son leadership", a magnifié Tulinabo S. Mushingi, "fier du partenariat bilatéral entre le Sénégal et les USA".



Pour lui, il s’agit d’une posture logique. "Nous devons nous inquiéter de ce qui se passe dans le monde, car ce qui se passe aujourd’hui aux USA affectent le Sénégal et vice versa", a-t-il justifié.