Sonko : "Pauvre régime, ils ne savent même plus 'Mackyillé' proprement" Publié le mercredi 14 fevrier 2018

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko

Présent ce matin au tribunal pour assister au procès de Khalifa Sall et Cie, Ousmane Sonko ne comprend pas que Bocoum et Ibrahima Touré, les deux agents de l'État impliqués dans l'affaire dite de la Caisse d'avance, comparaissent libres. Voici l'intégralité de sa déclaration sur Facebook.



"J'étais au procès du député-maire Khalifa A. Sall ce matin. Faits marquants :



1- Avocat de la défense aux deux agents du Trésor impliqués : avez-vous fait l'objet, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, de mesure suspensive dès lors que vous êtes accusés des faits graves d'association de malfaiteurs, de complicité de détournement de deniers publics et de faux en écriture publique ?



- Réponse de Bocoum : j'exerce toujours mes fonctions d'agent Comptable des Grands Projets à la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor ;



- Réponse de Touré : j'exerce toujours mes fonctions de receveur percepteur municipal.



Comment alors des fonctionnaires poursuivis pour des faits aussi graves peuvent t-ils encore, en toute confiance du même État qui les poursuit, exercer de si hautes responsabilités. J'ai été personnellement radié par mister wathiathia sous le fallacieux prétexte de violation de l'obligation de discrétion professionnelle, grief autrement moins grave, quoique totalement infondé en l'espèce.



Mieux, en matière de détournement de deniers publics, la loi dispose que le mandat de dépôt est obligatoire pour les auteurs et leurs complices. Qu'est ce qui explique que ces messieurs hument alors la liberté alors que leurs "associés" présumés sont à Reubeuss ?



2- Avocat de la défense au receveur percepteur : quels griefs vous ont été faits dans le pré rapport de l'IGE à propos de la caisse d'avance ?



- Réponse d'Ibrahima Touré : dans la partie me concernant, il n'est nulle part fait mention de la caisse d'avance.



Dont acte.



Pauvre régime comploteur, ils ne savent même plus Mackyillé proprement."