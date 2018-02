Procès de Khalifa Sall : Mbaye Ndiaye n’a jamais témoigné - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Procès de Khalifa Sall : Mbaye Ndiaye n’a jamais témoigné Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Seneweb.com

© Autre presse par DR

Le ministre de l’Intérieur Mbaye Ndiaye

Tweet

Nous avons écrit que l'ancien maire de Dakar Pape Diop et le ministre d'État Mbaye Ndiaye ont, ce matin, témoigné par visioconférence au procès de Khalifa Sall et Cie. Il s'agit d'une grossière erreur. En vérité, il s'agit de deux enregistrements projetés à l'audience par la défense.



Dans une note envoyée à Seneweb, le ministre d'État, d'une part, signale qu'il n'a jamais témoigné devant le tribunal qui juge Khalifa Sall et, d'autre part, proteste contre la méthode employée par les avocats du maire de Dakar.



"Je déclare sur l'honneur que je ne suis jamais intervenu sur ce procès en cours, indique Mbaye Ndiaye. Je ne peux ni disculper ni inculper qui que ce soit. Je ne suis intervenu ni physiquement encore moins à travers quelque médium que ce soit. L'avocat (Me François Sarr, Ndlr) qui m'aurait cité comme témoin doit me présenter des excuses, à ma famille, au peuple sénégalais épris de paix et de vérité."



Dans sa note, le ministre d'État interpelle l'Ordre des avocats. Lui demandant "de continuer à protéger le citoyen dans la vérité et de sévir au besoin contre Me François Sarr". L'ancien adjoint au maire de Dakar de poursuivre : "Tout en réaffirmant mon amitié au maire Khalifa Sall, je refuse que l'on utilise mon nom dans la diffamation dans un procès en cours où force doit rester à la loi. Mon nom ne sera jamais mêlé à la trahison ni au mensonge."