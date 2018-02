Affaire Chebeya: le témoin clef, Paul Mwilambwe se dit menacé au Sénégal - adakar.com

Affaire Chebeya: le témoin clef, Paul Mwilambwe se dit menacé au Sénégal
Publié le mardi 13 fevrier 2018 | RFI

Paul Mwilambwe est-il menacé ? Témoin clef de l'assassinat en 2010 à Kinshasa du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya, il vient de déposer plainte à Dakar où il vit avec sa famille et où il attend son procès. Une plainte pour menaces et tentatives d'assassinat. En 2015, devant le juge sénégalais, Paul Mwilmabwe a affirmé avoir vu, via une caméra de surveillance, ceux qui ont tué et asphyxié Floribert Chebeya dans les locaux de la police dirigée à l'époque par le général Numbi, locaux qui étaient sous la responsabilité de Mwilambwe.



Pour son avocat, maître Domingo Dieng, l'Etat sénégalais du doit assurer sa sécurité et la justice enfin le juger : « Nous déposons plainte pour menace, tentative d’assassinat. Nous craignons qu’il y ait des menaces sur sa vie. Vous le savez, depuis qu’il est à Dakar, il vit dans la clandestinité. Parce qu’il y a d’abord une première fois des gens sont venus jusqu’à Dakar pour tenter de l’enlever.